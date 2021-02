Europese Unie heeft “vertrouwen” in proces Rusesabagina in Rwanda

De Europese Commissie heeft er “vertrouwen” in dat Paul Rusesabagina in Rwanda op een “eerlijke, geloofwaardige en onafhankelijke” manier berecht zal worden. Dat heeft eurocommissaris Nicolas Schmit geantwoord op vragen van Europarlementsleden die zich ongerust maken over het lot van de man die tijdens de genocide in zijn land als hotelmanager meer dan duizend mensen van de dood redde.

Rusesabagina, een notoir tegenstander van president Paul Kagame, werd vorige zomer in mysterieuze omstandigheden opgepakt in Dubai en zit sindsdien in een cel in Rwanda. De man, die in 1999 Belg werd, wordt beschuldigd van terrorisme, moord en financiering van rebellie.

“Niemand weet hoe Paul Rusesabagina in Rwanda is geraakt en wat er tussen 27 augustus 2020 en 31 augustus 2020 gebeurd is. Wat we wél weten is dat hij nooit uit vrije wil of zonder zijn familie te verwittigen het Rwandese grondgebied zou hebben betreden omdat hij weet welk gevaar hij er loopt”, zei Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD).

Net als Kathleen Van Brempt (SP.A) en Assita Kanko (N-VA) nam Vautmans donderdag het woord in het halfrond om aandacht te vragen voor Rusesabagina. Ze leidde de onderhandelingen over een ontwerpresolutie waarin het Europees Parlement de gedwongen verdwijning en buitenrechtelijke overdracht veroordeelt en aandringt op een onafhankelijk internationaal onderzoek. “Vandaag vragen we een eerlijk proces voor Paul Rusesabagina. Niet omdat hij misschien wel de bekendste Rwandees is of meerdere vredesprijzen ontving. Wél omdat hij, net zoals iedereen, daar recht op heeft”, zei Vautmans.

Eurocommissaris Nicolas Schmit verzekerde de parlementsleden dat de Europese instellingen de zaak van nabij volgen. “Onze ambassadeur heeft het gerechtelijke dossier besproken met de hoogste Rwandese instanties, onder wie president Kagame (...) Hij heeft onze verwachtingen overgemaakt”, zo verwees Schmit naar het recht op goede gerechtelijke bijstand, medische zorgen en een eerlijk proces. De Europese delegatie zal de hoorzittingen, die van start gaan op 17 februari, ook kunnen bijwonen, aldus de Luxemburger.