Ook zonder beste middenvelder ter wereld dendert Man City door de Premier League: “Gündogan is nog altijd geen De Bruyne”

Drie weken geleden leek het dak op het hoofd van coach Pep Guardiola te vallen. Zijn belangrijkste speler, Kevin De Bruyne, moest voor vier tot zes weken naar de kant. Net nu Manchester City zo goed bezig was. Maar wat zien we? Ook zonder de 29-jarige Rode Duivel breekt City het record van aantal zeges op rij (15) en stevent zonder omzien af op de titel. Hoe kan dat?

Toen Kevin De Bruyne op 20 januari in de wedstrijd tegen Aston Villa (2-0 winst) met een hamstringblessure uitviel, was City bezig aan een reeks van negen zeges op rij in competitie, League Cup en FA ...