Vijf mama’s en papa’s staan stil bij de stilstand van hun zonen en dochters: “Wat doen jullie het goed. Echt”

Krokusvakantie, zalig! Al is er voor de schoolgaande jeugd weinig zaligs aan: de lessen liggen stil, maar al de rest ook. In hun kot moeten ze blijven, met al hun dromen, wensen en goestingen op ‘pauze’. Braaf doen ze wat van hen gevraagd wordt, omdat het nu eenmaal moet. Vijf mama’s en papa’s staan stil bij de stilstand van hun zonen en dochters. Want eigenlijk doen ze dat toch heel goed, die gasten.