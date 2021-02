Filmhelden moeten Amerikanen mondmasker doen dragen

Superhelden redden niet alleen de aarde van booswichten, ze worden nu ook ingeschakeld om het coronavirus mee te bestrijden. In de nieuwe video van Mask up America, de campagne waarmee de Amerikaanse overheid oproept mondmaskers te dragen, zie je heel wat bekende filmscènes in een lichtjes aangepaste versie. Wonder woman en Iron man schitteren deze keer mét mondmasker, net als Harry Potter, Neo uit The matrix, Austin Powers, The Joker, Harley Quinn, Frodo in The lord of the rings en ga zo maar door. Het gaat om een samenwerking van filmproducent Warner met het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en -preventie.