Minder eten, meer bewegen, en dus waagde ‘De Afvaller’ zich aan fietsen: “Maar plots fietste ik ín de Dender”

De weegschaal? Daar wil ik de komende maand niet meer op. Ik wéét het nu: 146,1 kilo droog aan de haak. Het is tijd om anders te eten, minder te eten. En het is tijd om weer te bewegen, na 15 jaar zittend leven. Maar wat doe je als een extreem zwaarlijvige man met een lichamelijke conditie onder het nulpunt? Aan joggen heb ik een broertje dood, wandelen lijkt te saai, en ik heb geen zwembad in de tuin. Fietsen dan maar. Helaas woon ik in het Pajottenland, waar elk ritje iets weg heeft van een Alpenrit in de Tour.