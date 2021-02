In een kamer zonder daglicht, en misschien wel voor altijd: de held van de genocide in Rwanda zit al maanden in de cel

In een kamer zonder daglicht, ergens in de Rwandese hoofdstad Kigali, wacht Paul Rusesabagina (66) op zijn proces. De man die wereldfaam verwierf na ‘Hotel Rwanda’, de verfilming van zijn heldendaad uit 1994, komt mogelijk nooit meer op vrije voeten. Voor president Paul Kagame was hij al lang een doorn in het oog. Sinds zijn ontvoering is hij helemaal de speelbal van het Rwandese regime. Rusesabagina heeft de Belgische nationaliteit, “maar ik heb geen vertrouwen meer in jullie regering”, zegt zijn adoptiedochter.