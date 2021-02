Verdachte van steekpartij in Brusselse metro opgepakt in Luxemburg

Brussel - De man die in mei een andere man zou neergestoken hebben in het Brusselse metrostation Kruidtuin, is op 8 november opgepakt in het Groothertogdom Luxemburg en zal zich op 17 februari moeten verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De steekpartij vond op 22 mei jongstleden omstreeks 21.00 uur plaats. Het slachtoffer en de verdachte kregen het aan de stok toen beiden het metrostation verlieten. De verdachte, die vermoedelijk geen vervoersbewijs had, liep daarbij achter het slachtoffer aan om samen met hem door de poortjes te glippen. Toen het slachtoffer hem daarop aansprak, kwam het tot een confrontatie waarbij de verdachte het slachtoffer een mes in het been stak. Het hele incident werd gefilmd door een getuige.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl de verdachte op de loop ging. Pas op 8 november kon de man opgepakt worden in het Groothertogdom Luxemburg, waarna hij aan België werd overgeleverd.