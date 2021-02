Crisisberaad over Noord-Ierland: Europese Commissie wijst Britten op gebrekkige controles

De Europese Commissie vindt dat het Verenigd Koninkrijk de speciale Brexit-afspraken over Noord-Ierland niet naar behoren toepast. Dat blijkt uit een brief die vicevoorzitter Maros Sefcovic naar Londen heeft gestuurd in de aanloop naar zijn bezoek aan de Britse minister Michael Gove.

Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese eenheidsmarkt op 1 januari moeten in de Noord-Ierse havens controles worden uitgevoerd op goederen die uit de rest van het Verenigd Koninkrijk komen. In Noord-Ierland blijven immers regels van de Europese interne markt gelden om controles op de grens met EU-lidstaat Ierland te vermijden. Dat hebben beide partijen afgesproken om het vredesproces in Noord-Ierland te vrijwaren.

In een vijf pagina’s tellende brief wrijft Sefcovic de Britten nu een gebrekkige uitvoering van de afspraken aan: de douaneposten in de havens van Belfast en Larne zijn nog niet helemaal operationeel, het aantal fysieke controles is “zeer beperkt”, Britse ondernemingen worden verkeerd geïnformeerd over de douaneformaliteiten, Europese ambtenaren hebben nog steeds geen toegang tot douanegegevens,...

Zure reactie in Londen

Sefcovic toont zich “overtuigd” dat het gaat om “kinderziektes” die snel opgelost kunnen worden, maar dat neemt niet weg dat de brief in Londen slecht onthaald is. Sinds de Commissie enkele weken geleden even zinnens was om een noodprocedure te activeren die alsnog grenscontroles op de grens met Ierland zou mogelijk maken, zit er veel ruis op de lijn. Londen eist een geste voor “de woede” die de noodprocedure in Noord-Ierland heeft losgemaakt en vraagt een verlenging van de soepelere overgangsregels.

Sefcovic is intussen in Londen aangekomen voor een onderhoud met Gove. “De implementatie” van de afspraken over Noord-Ierland “is tweerichtingsverkeer”, beklemtoonde de vicevoorzitter opnieuw in een tweet waarin hij ook aandringt op “een constructieve, oplossingsgerichte samenwerking”. Ook de Ierse premier Michael Martin lanceerde eerder op de dag een oproep om de toon te milderen. “Er zijn zaken die de Britse regering kan oplossen, maar dat geldt ook aan Europese zijde. Ik zou durven zeggen dat sommige lidstaten ook wat moeten afkoelen”, zei hij.