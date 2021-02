Franse rechtbank oordeelt dat Duitsers in de fout gingen met lekkende borstimplantaten

Een Duitse keuringsinstantie heeft zijn werk niet naar behoren gedaan toen het het materiaal onderzocht dat gebruikt zou worden in borstimplantaten. Op die manier konden niet-gecertificeerde siliconen gebruikt worden, die in sommige gevallen begonnen te lekken. Dat oordeelde een Frans hof in beroep donderdag.

De handelsrechtbank van Toulon oordeelde in 2017 in eerste aanleg dat de keuringsinstantie, TÜV Rheinland, ongeveer 60 miljoen euro schadevergoeding moest betalen aan ongeveer 20.000 slachtoffers. De rechtbank oordeelde destijds dat de keuringsinstantie zijn verplichtingen niet was nagekomen voor de certificatie van de PIP-borstimplantaten van de Franse producent Poly Implant Prothese (PIP).

De rechtbank in Aix-en-Provence oordeelde donderdag dat 6.205 klachten tegen TÜV Rheinland onontvankelijk waren, omdat op basis van de beschikbare documenten niet kon vastgesteld worden dat de klagers implantaten hadden ontvangen met materialen die goedgekeurd waren door de Duitse instantie. Maar TÜV Rheinland moet dus wel nog steeds 3.500 euro betalen aan elk van de overige 13.456 vrouwen die klacht indienden. TÜV betaalde al voorlopige schadevergoedingen aan sommige vrouwen, omdat het in Frankrijk mogelijk is om onmiddellijk schadevergoedingen op te eisen, ook al is een beroep hangende.

Er lopen momenteel verschillende procedures tegen TÜV Rheinland. Maar de zaak voor de rechtbank in Aix-en-Provence was een van de grootste. In een andere zaak, met 400 klagers, oordeelde het hof van beroep in Versailles dat TÜV niet aansprakelijk was. In een andere zaak met ongeveer 2.000 klagers wordt een beslissing verwacht in mei.

Goedkope siliconen

In 2010 kwam aan het licht dat PIP jarenlang goedkope en niet-goedgekeurde industriële siliconen had gebruikt voor borstimplantaten, in plaats van dure medische siliconen. Wereldwijd zouden 400.000 vrouwen dergelijke implantaten gekregen hebben, om weefsel te vervangen na een borstkankeroperatie of voor een borstvergroting.

TÜV keurde de kwaliteitbewakingsprocedures goed van PIP. De klagers beschuldigden de instantie daarom van nalatigheid. TÜV argumenteert dat het door PIP werd misleid.