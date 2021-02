Tweede overlijden in Congo door “heropleving” van ebola-epidemie

In de Congolese provincie Noord-Kivu, in het oosten van het land, is een tweede iemand bezweken aan een heropflakkering van de ebola-epidemie. Dat meldt de provinciale minister van Gezondheid Nzanzu Salita aan Radio Okapi, de VN-radio in Congo. Vorige week werd een eerste sterfgeval gemeld. Drie maanden geleden werd de recentste ebola-epidemie in Congo als uitgeroeid verklaard.

Volgens plaatselijke bronnen overleed een vrouw in een dorp op 4 km van de plaats waar vorige week een eerste ebola-overlijden werd gemeld. Dat eerste dodelijk slachtoffer was, net zoals het tweede, landbouwster en was de echtgenote van een man die een eerdere ebola-epidemie had overleefd.

Volgens het provinciale ministerie waren de twee vrouwen langsgeweest op de gezondheidspost in Ngubi. Minister Salita verduidelijkte nog dat er nog een onderzoek loopt om na te gaan of het tweede slachtoffer door het eerste besmet werd, of dat de besmetting toch op een andere manier gebeurde.

“Heropleving”

Afgelopen zondag waarschuwde de Congolese minister van Volksgezondheid Eteni Longondo voor een “heropleving” van ebola in het land. Het land heeft sinds 1976, toen het virus voor het eerst ontdekt werd, met elf uitbraken van ebola te maken gehad. De meest recente daarvan, in het westen van Congo, werd drie maanden geleden beëindigd verklaard. Toen raakten 130 mensen besmet en stierven er 55 patiënten.

Een andere uitbraak in Congo, ook in Noord-Kivu, die vorige zomer uitgeroeid werd verklaard, kostte in twee jaar tijd aan meer dan 2.200 mensen het leven.

Ebola wordt verspreid via lichaamssappen en veroorzaakt koorts, bloedingen en diarree. Ook moeten slachtoffers vaak braken.