Straffe kost: zesde trofee voor Bayern München, dat Tigres klopt in finale WK voor clubs

Voor de tweede keer in zijn geschiedenis mag Bayern München zich de beste club ter wereld noemen. Het won het WK voor clubs na een nipte 1-0-zege in de finale tegen Tigres.

De Duitsers – kampioen van Europa – namen het in Qatar op tegen de Mexicanen – kampioen van Noord- en Midden-Amerika. Uiteraard was Bayern de torenhoge favoriet. Het niveauverschil met de andere continenten blijft groot, in de zestien vorige edities zegevierde de Europese deelnemer aan het WK veertien keer. Toch bleef het donderdagavond in het Education City Stadium lange tijd spannend. Meer zelfs: Tigres had na amper een halve minuut op voorsprong kunnen komen via André-Pierre Gignac, de 35-jarige Fransman en topschutter op dit toernooi. Maar zijn vierde goal voorbij Neuer in doel koppen, lukte niet.

Jammer en helaas voor zijn ploeg, want Bayern nam uiteraard snel over. Het had voor rust verschillende kansen, maar het vizier van Lewandowski stond nog niet op scherp, het schot van Coman belandde op de vuisten van Guzman en Sané vlamde tegen de buitenkant van de paal. Het was wachten tot in de tweede helft op een doelpunt, al leek de lijnrechter daar nog een stokje voor te steken. Nadat Benjamin Pavard de assist van Lewandowski had binnengewerkt, ging de vlag de hoogte in. Nipt was het zeker, maar op aangeven van de VAR werd de treffer van de Franse verdediger toch nog goedgekeurd.

Ook de 2-0 hing nog in de lucht en bijna kwam die er via een lullige own-goal, maar Guzman bracht nog net op tijd redding. Het bleef dus bij 1-0 – prima zo voor Bayern. Na de landstitel, de DFB Pokal, de Champions League, de Duitse Supercup en de Europese Supercup heeft het nu zijn zesde prijs op basis van één en hetzelfde seizoen beet. Een waanzinnig succes voor Hansi Flick en co. Ongezien, zou je bijna zeggen. Al deed FC Barcelona het hen in 2009 al eens voor.