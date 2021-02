Amerikaanse justitie onderzoekt mogelijke manipulatie bij GameStop-gekte

Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten onderzoeken of bij de opmerkelijke stijging van GameStop-aandelen sprake is geweest van koersmanipulatie. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het aandeel GameStop, een keten van computerspellenwinkels, dat door veel kenners weinig waarde meer werd toegedicht, steeg in januari in slechts twee weken tijd met ruim 2.400 procent. Daarna kelderde de beurswaarde van het bedrijf hard. Ook de door de coronapandemie getroffen bioskoopketen AMC maakte een opmerkelijke vlucht op de beurs in New York.

Gebruikers op forumsite Reddit moedigden elkaar in dezelfde periode aan om flink te investeren in aandelen of opties van beide bedrijven. Zo wilden veel forumleden enkele grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling dwarszitten.

Onder andere de afdeling voor fraude van het Amerikaanse ministerie van Justitie wil nu nagaan of er bij de ‘Reddit-rally’ sprake was van ongeoorloofde praktijken. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er opzettelijk valse geruchten werden verspreid om aandelen met winst te kunnen verkopen. Ook de openbaar aanklager van San Francisco onderzoekt de zaak volgens The Wall Street Journal.

Robinhood

Daarbij is naar verluidt een dagvaarding uitgegaan om informatie te krijgen van Robinhood, een beursbemiddelaar met een populaire app onder particuliere beleggers. Ook willen de aanklagers informatie van verschillende socialemediabedrijven.

Volgens The Wall Street Journal onderzoekt ook de Amerikaanse toezichthouder voor grondstoffenhandel de berichtenstroom over beurshandel op Reddit. Dit wegens een opvallende stijging van de zilverprijzen, die gepaard gingen met berichtjes op de forumsite over de handel in het edelmetaal.