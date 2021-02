Dating-app Bumble neemt vliegende start op beurs

Dating-app Bumble werkt donderdag aan een geslaagd beursdebuut. De aandelen van de rivaal van Tinder gingen bij de opening van Wall Street bijna 77 procent hoger tot 76 dollar (62,65 euro). De dating-app wordt gewaardeerd op zo’n 8,2 miljard dollar (6,75 miljard euro).

Bumble is een dating-app waarbij vrouwen de eerste stap moeten zetten om tot een ‘match’ te komen. De app werd in 2014 ontwikkeld door Whitney Wolfe Herd, een medeoprichter van dating-app Tinder. Zij is de topvrouw van Bumble.

Ondanks het nettoverlies van 28 miljoen dollar (23 miljoen euro) in de eerste negen maanden van 2020, was de vraag naar aandelen bij de introductie op Nasdaq hoog. In plaats van de oorspronkelijk geplande 35 miljoen aandelen bood Bumble er uiteindelijk dan ook 50 miljoen aan. Het bedrijf wil met de beursgang zo’n twee miljard dollar in het laatje brengen om de verdere groei te financieren.