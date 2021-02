Braziliaan maakt zich compleet belachelijk met ellenlange aanloop voor gemiste strafschop op WK voor clubs

Het Egyptische Al-Ahly heeft donderdag in het Qatarese Ar Rayyan de derde plaats veroverd op het WK voor clubs.

In de kleine finale haalde de winnaar van de Afrikaanse Champions League het verrassend na het nemen van strafschoppen van het Braziliaanse Palmeiras, recent nog winnaar van de Copa Libertadores: 3-2, nadat er in de reguliere speeltijd niet gescoord werd. Verlengingen worden er niet gespeeld in het Education City Stadium.

In de strafschoppenreeks misten aan Braziliaanse kant Rony en Luiz Adriano meteen al, terwijl Al-Ahly begon met een rake penalty van Badr Banoun. Die eerste deed exact 14,16 seconden over zijn aanloop, om uiteindelijk veel te zacht in te schieten.

Na missers van Amr Al-Sulaya en Marwan Mohsen en twee benutte strafschoppen van de Egyptische club, moest Felipe Melo Palmeiras met de vijfde strafschop op gelijke hoogte brengen. De oud-speler van Juventus, Galatasaray en Inter miste echter.

Voor Al-Ahly, dat in de halve finales door Bayern werd uitgeschakeld, was het de tweede derde plaats in de clubgeschiedenis. Ook in 2006 pakten ze al eens brons op het WK voor clubs.