Renée De Ketelaere, zus van, loopt stage bij de vrouwenploeg van Club Brugge: “Ik droom van Liverpool”

“We lachen wat af wanneer Charles interviews geeft”, grinnikt zus Renée De Ketelaere (22). Voor haar is het de eerste keer, maar ze doet het met flair. Enthousiast en zonder zenuwen. En wat blijkt? Renée is minstens even ambitieus als haar jongere broer. “Mijn grote droom is om fulltime bij een mannenploeg te werken als sportverzorgster.”