Wij gingen in 9 minuten van “hallo” naar “proeven mag” op het WhatsApp-alternatief waar “echt alles is te vinden”

Alle soorten drugs, wapens, valse paspoorten en rijbewijzen, nepgeld en zelfs iemand inhuren voor wraakacties: het is op de chatapp Telegram allemaal open en bloot te verkrijgen en het kost je maar een paar clicks. Kamerlid Michaël Freilich maakt zich grote zorgen. “In die open groepen is echt alles te vinden, en ook kinderen kunnen erin. Zeker in coronatijden is de criminaliteit zich massaal aan het verplaatsen van de straat naar het internet”. De N-VA’er wil dat de regering hier een prioriteit van maakt, maar volgens experten is het dweilen met de kraan open.