Wolverhampton met Dendoncker uit de beker gewipt door Southampton

In de Engelse FA Cup is Wolverhampton Wanderers er donderdag niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de kwartfinales. Southampton versloeg het team van Leander Dendoncker met 0-2, dankzij doelpunten van Danny Ings (49.) en Stuart Armstrong (90.).

Rode Duivel Dendoncker stond heel de wedstrijd in de verdediging bij Wolverhampton.

Ruud Boffin bekert verder met Antalyaspor

In Turkije heeft Antalyaspor zich donderdag dankzij een 0-1 zege tegen Sivasspor geplaatst voor de halve finales van de beker. Ruud Boffin stond heel de wedstrijd in het doel bij Antalyaspor. In de laatste minuten kreeg hij een gele kaart.

De Angolees Fredy maakte het winnende doelpunt (62.).