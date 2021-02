Ex-manager van Kevin De Bruyne verkoopt villa in Vlezenbeek voor slordige 1,85 miljoen euro

Patrick De Koster, de voormalige makelaar van Kevin De Bruyne, heeft zijn villa in het Vlaams-Brabantse Vlezenbeek te koop gezet. Vraagprijs: 1,85 miljoen euro.

Zijn high standing villa – 297 vierkante meter groot, met drie slaapkamers en zwembad – deed in het verleden ook dienst als (ruim) kantoor voor zijn makelaarsbedrijf J&S International Football Management. Maar De Koster, die vorige zomer na een klacht van De Bruyne een kleine maand in de cel zat op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte, woont nu al enkele jaren in Knokke en werkt daar ook, in een nieuwer kantoor. Vandaar de keuze om zijn villa in de Brusselse westrand te koop te zetten.

De villa van Patrick De Koster. Foto: engelvoelkers.com

Het uitzich op het zwembad. Foto: engelvoelkers.com