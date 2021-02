LOTING BEKER. Kraker tussen Standard en Club Brugge

Vrijwel meteen nadat Anderlecht zich had geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup, werd er geloot voor die fase in de beker. En daar kwam de kraker tussen Standard en Club Brugge uit.

Voor het eerst in veertien jaar ging de G5 (Club Brugge, Anderlecht, Genk, Gent en Standard) nog eens de bokaal in voor de kwartfinales. Toen ging blauw-zwart met de beker aan de haal.

“Wij hebben geen gemakkelijke wedstrijden”, aldus Anderlecht-trainer Vincent Kompany over de loting van Cercle Brugge. “Ik had zelfs gehoopt op Standard of Club Brugge, dan is mijn ploeg altijd meer attent. Het wordt dus cruciaal om mijn spelers supergemotiveerd aan de aftrap te krijgen.”

Programma (2-3-4 maart):

Standard - Club Brugge

Anderlecht - Cercle Brugge

KRC Genk - KV Mechelen

Eupen - AA Gent