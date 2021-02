Londen is het nieuwe Luxemburg: Rode Duivels trekken met hun geld massaal naar Engeland

Elf Rode Duivels hebben de afgelopen jaren een vennootschap opgericht in het Verenigd Koninkrijk, blijkt uit een doorlichting van onze krant. Zij hebben dat gedaan om hun portretrechten te beheren. Luxemburg heeft plaatsgemaakt voor Londen.

Dendoncker, Tielemans en Batshuayi zijn de afgelopen twee jaar in de voetsporen getreden van Courtois, Vertonghen, Alderweireld, De Bruyne, Lukaku, Benteke, Origi en Hazard: zij zijn nu allemaal directeur van een Limited company om hun portretrechten te beheren. Ook bondscoach Roberto Martinez beheert zijn mediarechten overigens via een Engelse bvba.

Voor het gebruiken van de beeltenis en de naam van de spelers betalen clubs een bepaald percentage van het loon. Dat ligt nooit hoger dan twintig procent en hangt af van de bekendheid en de economische waarde van de speler. Zo kunnen enerzijds de inkomstenbelastingen gedrukt worden. In plaats van 45 procent inkomstenbelasting en 13,8 procent socialezekerheidsbijdragen wordt er bij de portretrechten slechts 19 procent vennootschapsbelasting afgehouden en geen sociale zekerheid. Anderzijds kunnen die rechten via een Ltd. ook beter beheerd worden en kan de aansprakelijkheid gescheiden worden van het persoonlijk vermogen van de spelers.

Adviseurs

De Engelse route is trouwens al jarenlang een fiscaal interessantere oplossing dan de Luxemburgse door de lage vennootschapsbelasting, die de volgende jaren waarschijnlijk nog verder zal dalen. Maar allerlei adviseurs, die daarvoor ruim vergoed werden, hebben veel voetballers toch nog lang naar Luxemburg gedreven. Daaraan is nu definitief een einde gekomen: Londen is het nieuwe Luxemburg.