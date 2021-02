Aanklagers: “Donald Trump blijft een gevaar. Veroordeel hem voor deze misdaad”

In de Amerikaanse Senaat hebben de aanklagers hun pleidooien afgerond in het afzettingsproces tegen Donald Trump. Aanklager Joe Neguse noemt de uitgetreden president “een bedreiging voor de nationale veiligheid”, zeker na de bestorming van het Capitool. Hij vraagt de senatoren hem te veroordelen voor zijn “misdaad”. Het kamp-Trump heeft nu 16 uur om zich te verdedigen. Daarna zijn de senatoren aan zet.

Het proces tegen Donald Trump ging donderdag voort in de Senaat. Daar probeerden de aanklagers aan te tonen dat de bestormers van het Capitool instructies van de toenmalige president opvolgden. “Hun eigen verklaringen voor, tijdens en na de aanval maakten duidelijk dat de aanval voor Donald Trump was gedaan, op zijn instructies en om aan zijn wensen te voldoen”, zei de Democrate Diana DeGette. “De relschoppers geloofden echt dat de hele inval op bevel van de president was - en we weten dat omdat zij dat zo hebben gezegd. Zij dachten eigenlijk dat zij tegen geen straf zouden aankijken.”

DeGette toonde onder meer een video van een bestormer die tegen de politie die hem probeerde tegen te houden riep: “Wij werden hier uitgenodigd door de president van de VS.” (lees verder onder de video)

Gestaafd met videobeelden en tweets van Donald Trump probeerde hoofdaanklager Jamie Raskin aan te tonen dat de bestorming van het Capitool geen alleenstaand feit was. “6 januari was de culminatie van de daden van de president... De opstand was de meest gewelddadige en gevaarlijke episode tot dan toe in Donald Trumps continue patroon en praktijk van aanzetten tot geweld”, zei Raskin. Hij verwees naar Trump-aanhangers die het lokale Capitool van Michigan in april 2020 waren binnengedrongen om de goedkeuring van coronamaatregelen tegen te houden, nadat Trump in een tweet had opgeroepen “Michigan te bevrijden”, en aanhangers die later plannen maakten de gouverneur te ontvoeren.

“Voorspelbaar geweld”

Aanklager Joe Neguse argumenteerde dat de bestorming van het Capitool voorspelbaar was. “Was het te voorzien dat het geweld zou uitbarsten op 6 januari zodra president Trump het lont zou aansteken? Was het voorspelbaar dat de menigte bij de Save America-rally klaar stond om geweld te gebruiken als ze daartoe werden aangezet? Natuurlijk”, sprak Neguse. De ordediensten hadden vooraf gewaarschuwd voor het risico daarop, benadrukte hij.“Toen Trump op 6 januari op dat podium stond, wist hij dat velen in de menigte waren geprikkeld, gewapend, klaar voor geweld. Het was een explosieve situatie. En hij wist het.” Trump wist volgens Neguse dat hij voor een kruitvat stond dat hij gecreëerd had, en gooide er dan een lucifer in. (lees voort onder de foto)

Met videobeelden, foto’s en tweets legde de aanklager de senatoren uit hoe Trumps opruiende retoriek deel uitmaakte van een opzettelijk patroon om zijn aanhangers te provoceren. “Het begon allemaal met de grote leugen. De bewering dat de verkiezingen waren vervalst en dat hij en zijn aanhangers het slachtoffer waren van massale fraude. Dat het een massale samenzwering was om hun stemmen weg te gooien.”

Neguse stelde ook vast dat Trump na zijn verkiezingsnederlaag “bereid was om zowat alles te doen om de vreedzame overdracht te voorkomen van kracht”. Hij noemde hem “een bedreiging voor de nationale veiligheid”. (lees voort onder de foto)

Vrije meningsuiting

De Democraten anticipeerden tot slot op wat allicht een belangrijk argument wordt van Trumps verdediging: het Eerste Amendement van de Grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting regelt. Donald Trump kan zich wat betreft zijn retoriek niet beroepen op dat Eerste Amendement, volgens Neguse. “Vrijheid kan niet worden aangewend om aanzetten tot een dodelijke rel goed te praten.”

Hoofdaanklager Jamie Raskin argumenteerde dat Trump dat amendement overigens zelf aanviel. Door zijn leugens over grootschalige verkiezingsfraude, zette hij zijn aanhangers aan om naar het Capitool te gaan om de certificering te stoppen van een eerlijke verkiezing. Daarmee blokkeerden de relschoppers de rechten onder het Eerste Amendement van de tientallen miljoenen Amerikanen die voor Joe Biden stemden, argumenteerde Raskin.

Blijvende bedreiging

In zijn slotopmerkingen zei Neguse: “We vragen u nederig om president Trump te veroordelen voor de misdaad waaraan hij zich overweldigend schuldig heeft gemaakt. Want als u dat niet doet, als we net doen alsof dit niet is gebeurd, of erger nog, als we het onbeantwoord laten, wie zal dan zeggen dat het niet meer zal gebeuren?” Als Trump vrijuit gaat in het afzettingsproces, zou dat “een precedent scheppen dat geweld oké is”.

Ook hoofdaanklager Jamie Raskin besloot dat Trumps daden absoluut een impeachment vereisen. “Als je denkt dat dit geen impeachment rechtvaardigt, wat dan wel? Als je dit vandaag geen hoge misdaad of misdrijf vindt, dan heb je een nieuwe, vreselijke standaard gezet voor presidentieel wangedrag in de Verenigde Staten.” (lees verder onder de foto)

Zowel hij als impeachmentmanager Ted Lieu legden ook uit waarom ze vinden dat Trump nu nog veroordeeld moet worden, ook al is hij geen president meer – een tegenargument dat een meerderheid van de Republikeinen hanteert. Met een veroordeling kan Trump verboden worden nog opnieuw op te komen bij toekomstige verkiezingen, wat nodig zou zijn omdat hij een blijvend gevaar vormt: “Ik ben niet bang dat Donald Trump zich opnieuw kandidaat stelt over vier jaar. Ik ben bang dat hij dat opnieuw doet en verliest. Want hij kan dit opnieuw doen”, aldus Lieu.

Raskin zei nog: “Senatoren, Amerika, we moeten ons gezond verstand gebruiken. Laten we hier niet in een heleboel bizarre advocatentheorieën terechtkomen. Gebruik uw gezonde verstand.”

Het kamp-Trump krijgt 16 uur, verspreid over twee dagen, voor haar verdediging. Daarna zijn de senatoren aan zet. Zij mogen vier uur vragen stellen en krijgen de mogelijkheid om getuigen op te roepen en documenten op te vragen. Voor de slotpleidooien krijgt elk kamp nog eens vier uur. Daarna zullen de senatoren beraadslagen. In het beste geval is het proces zondag afgelopen.