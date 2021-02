Winst Disney keldert, streamingplatform groeit wel hard

Walt Disney heeft in het voorbije kwartaal nog maar een fractie van de winst gehaald die het bedrijf een jaar eerder boekte. Door de gedwongen sluiting van pretparken en bioscopen wegens de coronapandemie vielen de opbrengsten hard terug. Lichtpunt was de sterke groei van abonnees voor het streamingplatform van het wereldberoemde film- en entertainmentconcern.

De omzet van de twaalf pretparken van Disney viel met meer dan de helft terug. Een groot deel van de parken is nog altijd gesloten. Disney-parken die wel gasten mochten ontvangen, leverden bovendien minder op door beperkingen voor het maximumaantal bezoekers. Daarnaast bleef Disney ook last hebben van bioscoopsluitingen, waardoor veel grote filmreleases werden uitgesteld. Daarbij speelde ook mee dat maatregelen tegen Covid-19 ook nog voor verstoringen op de filmset zorgen.

De totale opbrengsten daalden in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar, dat tot 2 januari liep, met 22 procent tot 16,2 miljard dollar. Het resultaat is wel beter dan wat de analisten hadden verwacht. Disney behaalde een nettowinst van slechts 18 miljoen dollar, vergeleken met 2,1 miljard dollar in de laatste drie maanden van 2019.

Disney+ sterk gegroeid

Foto: REUTERS

Een grote meevaller was de groei die Disney behaalde met het online streamen van films en series. Op die markt wil het bedrijf achter Mickey Mouse, Marvel-helden en Star Wars flink concurreren met marktleider Netflix. Het aantal abonnees voor de eigen streamingdienst Disney+ steeg tot 94,9 miljoen, ruim een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder. Alle streamingplatformen van Disney, waaronder ook ESPN+ en Hulu, hadden in totaal 146 miljoen abonnees op het einde van het jaar.

Disney heeft hoge verwachtingen van het in 2019 gelanceerde Disney+ en zijn overige streamingplatformen, meldde het bedrijf in december. Zo mikt het bedrijf op 300 miljoen tot 350 miljoen abonnees in 2024. In datzelfde jaar moeten het streamen van films, series of sportwedstrijden ook winstgevend zijn. Tot die tijd wordt een groot deel van de opbrengsten direct weer in de productie van nieuwe films en tv-programma’s voor Disney+ geïnvesteerd.

Het aandeel van Disney steeg nabeurs met bijna 3 procent.