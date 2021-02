Sectororganisatie: “Tarieven marktconform, Pano-reportage over contact tracing schept verkeerd beeld”

Na de Pano-reportage op Eén over de Vlaamse contact tracing, reageert nu ook Customer Contact, de beroepsvereniging van Belgische klantendiensten en contact centers. De aangerekende tarieven zijn wel marktconform, klinkt het bijvoorbeeld. De sector vindt dat de reportage “een verkeerd beeld schept van de klantcontactmedewerkers”.

De Vlaamse contactopvolging kampt volgens de reportage nog altijd met veel problemen en kinderziektes. Volgens een expert kan het huidige systeem zelfs beter vervangen worden. Volgens de reportagemakers bleek de contacttracing bij het begin van de tweede golf niet klaar, en ook vandaag zouden er nog veel problemen zijn.

Via een persbericht, dat ook gepubliceerd is op de eigen website, wil Customer Contact naar eigen zeggen “een aantal onwaarheden corrigeren”. Zo wil de organisatie niet voorbij gaan aan de opstart van de contacttracing, maar voeren de medewerkers nu een “waardevolle job” uit.

Dat medewerkers soms weinig werk hebben, zo luidt het, “is eigen aan de sector”. Flexibel op- en afschalen speelt een belangrijke rol, zo klinkt het. “We vinden ook dat de reportage een verkeerd beeld schept van de klantcontactmedewerkers”, zegt directeur Hans Cleemput.

Tarieven

“Over de tarieven, dewelke initieel foutief weergegeven zijn, kunnen we alvast vanuit de federatie bevestigen dat deze wel degelijk marktconform zijn”, vervolgt hij.

De federatie zegt dat het aanbestedingsproces “correct verlopen is” en hekelt “eenzijdige” berichtgeving over hoge tarieven. “Wij bevestigen dat het geldende uurtarief een marktconforme prijs is. De 27 euro waarvan sprake, is geen prijs die in België gehanteerd wordt, maar die veeleer in offshore landen geldt.”

Daarmee verwijst de sector naar een zaakvoerder die aan bod kwam in de reportage. De sector distantieert zich van zijn uitspraken en stelt ook dat zijn contactcenter intussen niet meer bestaat, en de activiteiten overgenomen zijn door ander bedrijf, dat zich eveneens distantieert.

