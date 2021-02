Vijf dagen lockdown, geen publiek op Australian Open

In de Australische staat Victoria begint vrijdag om middernacht een nieuwe lockdown van vijf dagen omdat gevreesd wordt dat de Britse coronavariant zich in de staat aan het verspreiden is. Dat heeft de minister-president van de staat Daniel Andrews vrijdag gemeld. Op het tennistoernooi Australian Open, dat plaatsvindt in Melbourne, de grootste stad van Victoria, wordt vijf dagen lang geen publiek toegelaten.

De lockdown zal duren van iets voor middernacht op vrijdag tot volgende week woensdag. Publieke bijeenkomsten zij niet toegelaten, en dat betekent ook dat geen tennisfans toegelaten zijn in Melbourne Park voor de Australian Open. Omdat professionele atleten gezien worden als “essentiële beroepen” kan het toernooi nog voortgezet worden, maar achter gesloten deuren, melden de Australische media.

Er zijn momenteel negentien actieve coronagevallen. Vijf nieuwe gevallen die in de afgelopen 24 uur geregistreerd werden, konden gelinkt worden aan een corona-uitbraak in een hotel aan de luchthaven, dat gebruikt wordt als quarantainehotel voor reizigers die het land binnenkomen.

Niet-gedetecteerde besmettingen

Hoewel alle bevestigde gevallen nauwe contacten zijn van mensen die al besmet waren, maakt de snelheid waarmee de Britse variant zich verspreidt het werk van de contacttracers extra moeilijk, zei Andrews. Secundaire contacten bleken al besmet te zijn op het moment dat de contactopspoorders hen contacteerden.

De autoriteiten gaan ervan uit dat er nog besmettingen zijn die nog niet zijn gedetecteerd. “Het virus verspreidt zich met een snelheid die we nog niet hebben gezien in ons land in de afgelopen 12 jaar”, aldus Andrews.

Tijdens de vijf dagen durende lockdown mogen de inwoners van Victoria enkel naar buiten voor essentiële redenen. Ze mogen ook twee uur per dag buiten sporten, maar moeten wel binnen de 5 kilometer van hun huis blijven en overal een mondmasker dragen.