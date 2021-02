Donald Trump was veel zieker dan Witte Huis liet uitschijnen toen hij corona had

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump was veel zieker dan hij en zijn team lieten uitschijnen toen hij in oktober van vorig jaar het coronavirus had opgelopen. Dat meldt de New York Times op basis van vier bronnen die op de hoogte waren van zijn medische toestand.

De situatie werd destijds - midden in de campagne voor de verkiezingen in november - heel geheimzinnig behandeld. Blijkt nu dat het team van de president de zaken probeerde te minimaliseren. Zo was het zuurstofniveau in zijn bloed gezakt tot waarden in de 80, terwijl de ziekte al vanaf 90 als erg gevaarlijk wordt beschouwd. Op foto’s zou ook vocht in de longen waargenomen zijn, wat dan weer moet wijzen op een longontsteking die ook door corona kan veroorzaakt worden.

Hoewel de president niet naar het ziekenhuis wou overgebracht worden en er vanuit zijn kabinet vooral geruststellende taal kwam, werd hij toch opgenomen in het Walter Reed Hospital en kreeg hij ook verschillende behandelingen die normaal enkel zwaar zieke patiënten zouden krijgen. Zo kreeg hij een experimentele mix van antilichamen - die na zijn ziekte een tijdelijke noodvergunning zou krijgen - en werd hij ook behandeld met remdesivir, een middel waarover nog steeds onduidelijkheid heerst of het effectief is tegen het coronavirus.

Ook nadat de president werd opgenomen in het ziekenhuis, bleef het goed nieuws regenen. Zo lieten z’n dokters weten dat het goed met ‘m ging, terwijl dat niet écht het geval was. Dat zou een arts ook later toegeven.