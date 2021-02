Na de kattenfilter staat Amerikaans congreslid nu op z’n kop: “Tom, je staat omgekeerd”

Videovergaderingen: het blijft na bijna een jaar corona toch nog een moeilijke opgave. Want enkele dagen nadat een Texaanse advocaat in de rechtszaal te zien was met een filter van een katje over z’n gezicht, stond gisteren een lid van het Amerikaanse congres op z’n kop. Al kon Tom Emmer er zelf nog wel om lachen.

Tom Emmer, een Republikeins congreslid, was een betoog aan het houden over werkzekerheid in een commissievergadering, toen plots z’n collega’s begonnen te lachen. “Mijnheer Emmer, bent u oké?”, vroeg de voorzitter. En iemand anders: “Je staat op je kop, Tom.” Emmer had dat nog niet door en reageerde: “Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen.” Nog een andere deelnemer vroeg: “Is dit een metafoor voor de huidige situatie, Tom?”

Het probleem was snel opgelost, tot groot gejuich van de andere deelnemers in de vergadering. “Bedankt voor uw geduld, voorzitter”, sprak hij.” Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik heb het uitgezet en dan zette ik het terug aan.”

Achteraf kon Emmer nog wel lachen om de situatie en erkende hij de vergelijking met de advocaat die eerder deze week een filter van een kat over z’n hoofd had. Hij retweette een foto van de video en schreef erbij: “Ik ben geen kat.”