Amerikaanse regering vraagt om verbod op WeChat op te schorten

De Amerikaanse regering heeft aan een rechter gevraagd om de procedure op te schorten die zijn voorganger Donald Trump had opgestart om het Chinese platform WeChat te bannen. Eerder deed de Biden-administratie al hetzelfde voor TikTok.

Het ministerie van Handel liet weten dat het extra tijd nodig heeft om bepaalde beslissingen van de Trump-administratie te bekijken. Specifiek voor WeChat gaat het ministerie de redenen evalueren die de Trump-administratie naar voren schoof om het platform te bannen. Daarna zal het beter weten of WeChat inderdaad een bedreiging vormt voor de binnenlandse veiligheid.

Trump beschuldigde WeChat, een platform dat in China erg populair is omwille van zijn chatdiensten, betaaldiensten of reservatiediensten, en videoplatform TikTok ervan persoonlijke data te verzamelen en die te delen met de Chinese overheid.