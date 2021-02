“Groen licht”, “vuurbol”: wat was lichtflits boven delen van Vlaanderen en Nederland deze ochtend?

Heel wat Antwerpenaren, maar ook een aantal West-Vlamingen en mensen uit Vlaams-Brabant hebben vanochtend rond een uur of zes een lichtflits aan de hemel gezien. “Een vuurbol”, klonk het. Er kwamen meldingen uit de Kempen, Mechelen, Nijlen, maar bijvoorbeeld ook uit Nederland. Wat is er aan de hand?

Luisteraars van Radio 2 Antwerpen en MNM hadden het over een groen licht, anderen spraken over een vuurbol met een lange witte staart. Volgens Volkssterrenwacht Urania moet het een grote vallende ster geweest zijn. “Mogelijk was het een zandkorrel of een steen die in de atmosfeer is binnengekomen en daar is opgebrand”, zegt Marc Van den Brouck van Urania. “Dat gebeurde op een hoogte van 70 à 80 kilometer en moet erg zichtbaar geweest zijn omdat er geen maan was en ook geen bewolking. Het zal ook wel buiten Antwerpen te zien geweest zijn.” Dat blijkt intussen ook uit de meldingen.

De groene kleur die sommigen zagen, is wellicht het gevolg van het materiaal waaruit het stofje of de korrel bestaat.

LEES OOK. Een stukje maan voor 200.000 euro: rijken der aarde strijden om meteorieten en dwarsbomen daardoor wetenschappelijk onderzoek (+)

Beelden heeft Urania voorlopig niet. “Als je dat met de hand moet fotograferen: dat is bijna onmogelijk. Als je het gezien hebt, is het al weg voor je je fototoestel of gsm kon bovenhalen. Wij hebben wel camera’s die beelden maken van de hemel, maar voorlopig zijn daar nog geen beelden van beschikbaar.”

Wolk van meteoren

Volgens Van den Brouck hangen er veel stoffen en steentjes in de ruimte, die af en toe botsen met de atmosfeer van de aarde. “Gemiddeld zie je vanop een plek op aarde vijf tot tien vallende sterren per uur. Maar in augustus zijn dat er meer dan één per minuut, als we in een bepaalde meteorenwolk terechtkomen. Want die vallende sterren zijn eigenlijk stofjes die loskomen van meteoren.”