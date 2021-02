Kompany houdt voetjes stevig op de grond bij Anderlecht: “De beker pakken? Ik ga niet euforisch doen omdat we nu winnen”

Anderlecht moet Europees voetbal halen en de beker is nog altijd de kortste weg daar naartoe. Zeker nu paars-wit in de kwartfinale thuis Cercle treft. “Ik had eigenlijk gehoopt op Standard of Club Brugge”, aldus Vincent Kompany.

“Tegen kleinere teams hebben we het vaak moeilijker”, legt de coach van Anderlecht uit. “Oké, nu winnen we 0-5 van Union, maar dat is een goeie ploeg dat veel 1A-teams zou kunnen bedreigen. We hadden het moeilijk voor de rust, maar zijn rustig gebleven. Pas na de pauze werden we 100 procent attent.”

Eén dag volwassen

“Jullie zeggen nu dat we het volwassen uitspeelden, maar we waren één dag volwassen. Straks kan het weer anders zijn. Ik beweer ook niet dat de efficiëntie er nu definitief is. Doe maar rustig in die uitspraken. Het is niet omdat we nu iets meer winnen dat ik euforisch ga doen.”

“Wat kansen creëren betreft, trokken we de lijn door van de laatste weken door. De jongens verdienden het eens om vijf keer te scoren. Toch blijf ik ook op training het maximum eisen. Als we even het tempo laten zakken, slikken we straks toch drie goals. Het doel is om op elke positie minstens twee spelers te hebben die elkaar kunnen aflossen.”