Ouders van Mawda krijgen permanente verblijfsvergunning in ons land: “Moeten hen de rust geven die ze verdienen”

De ouders van Mawda - het Koerdische meisje van 2 dat in een achtervolging stierf door een politiekogel - hebben een permanente verblijfsvergunning voor ons land gekregen. Dat meldt de RTBF, en bevestigt staatssecretaris Sammy Mahdi op Radio 1. Tot nu hadden Perhast en Shamden Shawri een tijdelijke vergunning die elk jaar vernieuwd moest worden.

Het was staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi die van z’n discretionaire bevoegdheid gebruikmaakte om de ouders van Mawda een permanente vergunning te geven. De tijdelijke vergunning werd verleend om de rechtszaak rond hun dochter te kunnen volgen. Nu kan het koppel in ons land blijven, waar hun kind begraven is. De vergunning zou in december uitgereikt zijn.

“Die mensen hebben keuzes gemaakt die ik moeilijk kan begrijpen”, zei de staatssecretaris vrijdagochtend op Radio 1. “Maar toch heb ik in december gevraagd aan de diensten om hen definitief te regulariseren. Die ouders hebben een kind hier moeten begraven. We moeten hen de rust geven die ze verdienen. Los van hun keuzes ligt hier een kind begraven en die mensen willen af en toe dat graf bezoeken.” Mahdi benadrukt dat dat gebeurd is op basis van zijn discretionaire bevoegdheid. “De procedures zijn duidelijk: iedereen kan asiel aanvragen en daar zijn vaste regels rond. Maar af en toe zijn er uitzonderlijke situaties waarvoor je zegt: dit valt er net buiten. Maar migratie gaat over heel specifieke verhalen en soms moet je kunnen ingrijpen. Dat gebeurt, in elke regering, en dat moet je geval per geval bekijken.”

Mawda kwam om in 2018 in een politieachtervolging. Het kind zat samen met haar ouders op de E42 in een busje met tal van andere migranten. De politie schoot, het kind werd geraakt. Net vandaag velt de rechter een vonnis over deze zaak. Een agent riskeert één jaar met uitstel, twee anderen - de chauffeur van het busje en een andere verdachte - riskeren straffen tot 7 jaar cel.

