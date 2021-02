Werkgevers noemen acties vakbonden “kaakslag” voor bedrijven

De actiedag van de vakbonden in de bedrijven is in de ogen van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka “onverantwoord en onredelijk”.

De bonden voeren vandaag/vrijdag actie in de sectoren en bedrijven. Ze willen druk zetten op de stroef lopende onderhandelingen met de werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden de komende twee jaar. Bedoeling is werknemers te informeren, via werkonderbrekingen, personeelsvergaderingen of pamfletten. Een grote stakingsgolf is niet aan de orde.

Alle hens aan dek

“Compleet onverantwoord”, oordeelt Voka. “Het is alle hens aan dek om de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog aan te pakken en dat doe je alleen door dialoog en overleg”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie is een forse loonstijging te midden deze crisis een fout idee. Het zal de keel dichtknijpen van ondernemingen die nu al in ademnood zitten. Het is volgens Voka ook een waanidee dat er in sommige sectoren tijdens deze crisis bakken geld wordt verdiend. “Elke sector heeft in 2020 omzetverlies geleden, en ook in februari van dit jaar is er nog een gemiddeld omzetverlies van 6 procent. Sectoren die nog gesloten zijn, hebben letterlijk geen enkele marge voor opslag. Voor hen is deze staking een regelrechte kaakslag”, aldus Maertens.