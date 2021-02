Den Dreef is plots een hobbelweg: hoe slechte staat van terrein OH Leuven benadeelt

Met 5 op 18 oogt het rapport van OHL niet al te fraai. Tegen Standard was er beterschap en dus is er hoop om vanavond tegen Kortrijk weer in de top acht te komen. De slechte staat van het veld aan Den Dreef – ooit een perfect ­biljartlaken – speelt echter in het nadeel van OHL en zijn creatievelingen. “De greenkeepers werken dag en nacht, maar het zal niet meer goedkomen dit seizoen.”