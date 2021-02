Jan Vertonghen neemt met Benfica stevige optie op finaleplaats in Beker

Benfica heeft donderdagavond de heenwedstrijd van de halve finales in de Portugese Beker met 1-3 gewonnen op bezoek bij tweedeklasser Estoril, uit het naburige Cascais. Rode Duivel Jan Vertonghen speelde heel de partij.

Het was even schrikken voor Benfica, na een doelpunt van Sehrou Guirassy (24.) voor de thuisploeg. Twee keer Darwin Nunez (45 en 78.) en sterspeler Haris Seferovic (69.) bogen de achterstand echter alsnog om in een ruime 1-3 overwinning en een stevige optie op de finale. De terugwedstrijd wordt op 3 maart gespeeld.

In de tweede halve finale staan Braga en Bekerhouder Porto tegenover elkaar. De heenwedstrijd eindigde woensdag op een 1-1 gelijkspel.