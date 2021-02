Schotse voetbalclubs moeten zich excuseren voor seksueel misbruik uit het verleden

Schotse voetbalclubs moeten hun “onvoorwaardelijke” excuses aanbieden aan alle slachtoffers van kindermisbruik in het verleden. Dat is de uitkomst van een rapport dat donderdag is gepresenteerd. De Schotse voetbalbond (SFA) gaf in 2016 opdracht voor een onderzoek na een “ongekend” aantal beschuldigingen van seksueel misbruik, dat plaatsvond in met name de jaren zeventig, tachtig en de vroege jaren negentig.