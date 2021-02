Klacht tegen Nieuwsblad.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Joris Heremans tegen Nieuwsblad.be ongegrond verklaard. Het artikel gaat over een gemeenteraadslid uit Tremelo (klager), die veroordeeld werd voor dronken rijden met een gestolen bestelwagen en het nodeloos bellen naar noodnummer 112. Klager neemt er aanstoot aan dat de website zijn naam en zijn foto publiceert.

De Raad zegt dat dit geoorloofd was. Klager bekleedt als gemeenteraadslid een publieke functie. Het artikel is bovendien gepubliceerd op de regionale pagina’s van de website en binnen die context kan hij beschouwd worden als een publiek figuur. De feiten waarvoor hij is veroordeeld, zijn ernstig, en de veroordeling kan een invloed hebben op zijn publieke functioneren.

De Raad zegt ook dat wederhoor niet nodig was omdat het artikel de gepleegde feiten en het vonnis van een openbare rechtszaak weergeeft en de journalist daarbij geen verdere verdachtmakingen of beschuldigingen uit.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.