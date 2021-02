Auto slipt in kanaal: bestuurder redt zichzelf, voertuig geborgen bij -9 graden

Een auto is donderdagavond in de Zuid-Willemsvaart beland in Neeroeteren. De auto slipte rond 21.30 uur op de Breeërweg. De bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig klauteren en naar de oever van de vaart zwemmen. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. Duikers van de brandweer konden rond middernacht de wagen bergen uit kanaalwater van amper 2 graden. Buiten vroor het op dat moment -9 graden.

De wagen zou vanuit Neeroeteren richting Opitter zijn gereden. Even voorbij de Solterboogbrug ging het mis en slipte de wagen van de baan. De auto schoof over een gracht en over de dijk in de vaart. ...