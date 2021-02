Noorwegen identificeert moeder en dochter na aardverschuiving december

De Noorse politie heeft de lichamen geïdentificeerd van twee slachtoffers van de aardverschuiving in december. Het gaat om een dertienjarig meisje en haar 50-jarige moeder. Beide lichamen werden pas dinsdag gevonden onder een twee meter dikke laag puin en klei.

Intussen zijn tien dodelijke slachtoffers geteld. Een vrouw blijft nog vermist.

Op 30 december vond een grote aardverschuiving plaats in Gjerdrum, even ten noorden van hoofdstad Oslo. Bij de aardverschuiving, die zich in de vroege uurtjes voordeed, werden negen gebouwen meegesleurd.

De aardverschuiving deed zich voor op een typische kleiachtige ondergrond, die enkel in Noorwegen en Zweden aangetroffen wordt. Door zware regenval werd de bodem op korte tijd instabiel.