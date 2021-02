In Engeland zijn ze het zat: ook Newcastle-trainer Steve Bruce krijgt doodsbedreigingen (van eigen fans!)

Newcastle United-manager Steve Bruce heeft laten weten dat hij online doodsbedreigingen heeft ontvangen van iemand die zegt dat “ze hopen dat ik sterf aan Covid”. De 60-jarige, die geen gebruikmaakt van sociale media, kreeg van zijn kinderen te horen dat hij het doelwit was. In Engeland zijn ze het zat.

LEES OOK. Peter Vandenbempt: “De beste refs blijven onbesproken. Het is een compliment”

De klacht van Bruce komt er nadat verschillende voetbalorganisaties een gezamenlijke brief hebben geschreven naar Twitter-baas Jack Dorsey en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg om “verantwoordelijkheid te nemen voor en het voorkomen van het aanhoudende online misbruik van voetballers”. De bevoegde staatssecretaris Oliver ­Dowden liet al weten dat er een wetswijziging komt die sociale mediabedrijven verantwoordelijk zal houden voor de bagger die via hun kanalen verspreid wordt. Op straffe van miljoenenboetes moeten ze toezicht én grote kuis houden.

“Sommige zaken die ik heb aangekregen waren gewoon obsceen”, getuigt Newcastle-trainer Steve Bruce. “Je voelt de haat en er moet iets gebeuren. “Ik ben niet actief op sociale media, maar mensen die dicht bij mij staan zijn dat wel ​​en die zijn natuurlijk gevoelig voor wat er over hun vader wordt geschreven. We moeten zulke zaken beter controleren, er lopen veel kwetsbare mensen rond. Als ik de aard van die boodschappen zie, dat is ronduit gemeen.”

“Voor al die mensen moeten we er voor zorgen dat de grote bedrijven waakzamer zijn. En moeten we erachter komen wie deze idioten zijn die zulke verachtelijke berichten verzenden en ervoor zorgen dat ze worden gestraft. Het is gewoon volkomen belachelijk als ik zie welke doodsbedreigingen ik heb gekregen. En niet alleen ik, ook scheidsrechters worden er het doelwit van nadat ze fouten hebben gemaakt.”

Daarmee verwijst Bruce naar ref Mike Dean. Die kreeg recent ook doodsbedreigingen nadat hij controversiële rode kaarten uitdeelde aan Jan Bednarek van Southampton en Tomás Soucek van West Ham United (lees meer). De zaak rond Bruce en de bedreigingen aan Mike Dean staat op vele voorpagina’s van de kranten vandaag.