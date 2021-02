Nieuwe beelden van politie die 9-jarig meisje met pepperspray aanvalt: “Het brandt, doe dit alsjeblieft niet”

Nieuwe beelden van een politie-interventie in het Amerikaanse plaatsje Rochester in de staat New York laten zien hoe een zwart meisje van 9 om hulp roept nadat ze met pepperspray in de ogen gespoten wordt. “Het brandt, doe dit alsjeblieft niet”, roept het kind.

De interventie dateert van eind januari en lokte al heel wat reactie uit. De agenten handboeiden het meisje en spoten met pepperspray. Intussen werden de betrokken agenten geschorst door de burgemeester. Maar in een langere versie van de bodycambeelden - een video van bijna anderhalf uur - blijkt dat het kind om hulp riep en vroeg om te stoppen. “Doe dit alsjeblieft niet”, smeekte het kind. Waarop een agent antwoord: “Dit heb je toch jezelf aangedaan hoor, schat.”

Het kind vraagt in de video ook meermaals om een ziekenwagen, maar die had door de sneeuw vertraging opgelopen. “Maar als je je hoofd aan het raam houdt, zal de pijn verminderen”, zegt een agent. “Maar het brandt te erg”, antwoordt het meisje. “Het is pepperspray, het is de bedoeling dat het brandt”, reageert de agent.

De politie had een oproep van de moeder van het kind beantwoord. Er zou een ruzie geweest zijn met haar man, maar toen de agenten ter plaatse kwamen was het 9-jarig kind danig overstuur. Zo zwaar dat de agenten haar dan maar boeiden en aanvielen met pepperspray.

De volledige video die de politie vrijgaf: