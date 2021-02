Vaccinatiecentra krijgen in eerste week slechts 100 vaccins: waarom zo weinig? En zal de hele vaccinatiestrategie daardoor vertragen?

De vaccinatiecentra schieten volgende week uit de startblokken met slechts honderd vaccins per centrum per week. Die valse start is het gevolg van de mank lopende leveringen van vaccins, al benadrukken de taskforce en het Agentschap Zorg en Gezondheid wel dat het niet de enige reden is. “Je moet die centra ook de kans geven om te leren en zich optimaal te organiseren.”