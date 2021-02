Door Schild&Vrienden wordt Vlaams Belang opnieuw expliciet gelinkt aan racisme: “Het toont de gespleten houding van de partij”

Vlaams Belang komt opnieuw in opspraak nu blijkt dat het parket Dries Van Langenhove en acht andere Schild&Vrienden-leden voor de rechter wil wegens racisme. Dat is pijnlijk, omdat de meesten een duidelijke link hebben met Vlaams Belang. Hoe vervelend is dat voor een partij die droomt van meebesturen in 2024?