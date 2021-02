Nu kappers weer opengaan, zet Steven Van Gucht de puntjes op de i over mondmaskers: “FFP2-maskers zijn voor dagelijks gebruik niet nodig”

Professor Steven Van Gucht heeft op de persconferentie van Sciensano nog eens de puntjes op de i gezet over het dragen van een mondmasker. Dit naar aanleiding van het heropenen van de kappers in België, vanaf morgen.

“Vanaf morgen gaan de kappers weer open en daarbij spelen maskers een belangrijke rol om het voor iedereen veilig te houden”, zegt Steven Van Gucht. “Klanten zullen een eigen masker kunnen gebruiken en moeten dat tijdens het volledige bezoek ophouden. Dat geldt ook voor de kappers, maar voor hen is een chirurgisch masker verplicht. Deze hebben altijd een CE-markering, die de kwaliteit van het masker erkent. Ze moeten minstens elke 8 uur en bij intens gebruik elke 4 uur vervangen worden.

1 miljoen extra dichte contacten

“Het heropenen van de kappers betekent 1 miljoen extra dichte contacten per week die erbij zullen komen. Het virus circuleert nog steeds, maskers zijn daarom essentieel om te vermijden dat de epidemie opnieuw oplaait. Voldoende ventilatie, ook in deze koude periode, en ontsmetting blijven ook noodzakelijk.”

“Even belangrijk als het dragen van het masker is zorgen dat u dat ook correct draagt. Kies daarom eentje dat goed aansluit op het gezicht, zodat er langs de zijkanten geen druppels ontsnappen. Het moet voldoende groot zijn, zodat het het gebied van neus tot kin goed kan bedekken. Maskers met luchtventielen, nekwarmers, bandana’s… zijn niet meer toegelaten. Ze laten te veel druppels door.”

Meerdere lagen

“Als u er een koopt of maakt, kies dan een goed aansluitend exemplaar. Zorg dat het uit meerdere lagen bestaat en voldoende dik is. Een stoffen masker draagt bij voorkeur een melding ‘community masker.’ Op www.centexbel.be vindt u kwaliteitslabels. Wegwerpmaskers dragen het best een CE-label. Daar kiest u ook het best eentje met een metalen neusbrug, zodat het bovenaan goed aansluit. Om het beter te doen aansluiten, kan u eventueel een knoop leggen aan de zijkanten. Dit is iets anders dan het kruisen van de elastieken, het is een knoop aan de start van de stof wat voor een betere aansluiting zorgt.”

Een dubbel masker kan, maar hoeft echt niet voor Van Gucht. “ Het kan erg warm worden, waardoor u het sneller zou afzetten. En dan valt de bescherming weg.” Foto: AP

“Recent heeft de CDC in de VS aanbevolen om een chirurgisch en stoffen masker boven elkaar te dragen. In de VS is maskerdracht minder ingeburgerd. De grootste winst ontstaat wanneer iedereen een masker draagt. Met een dubbel masker bedoelt de CDC eerst een wegwerpmasker en daarna een stoffen masker en enkel in die combinatie. Het stoffen masker zou het wegwerpmasker beter doen aansluiten. Het belangrijkste is dat u een model kiest dat vanzelf goed aansluit: een dubbel masker hoeft echt niet. Het kan erg warm worden en het kan het moeilijker maken om te praten waardoor u het sneller zou afzetten. Daardoor valt bijkomende bescherming weg.”

Aerosolen

“FFP2-maskers zijn vooral nuttig in de zorgsector, bij procedures met intense aerosolen. In het dagelijkse leven levert dat minder op. Ze zijn niet comfortabel en te warm, waardoor de verleiding groter is om het niet goed te gebruiken. Om die reden roepen in Duitsland nu experten op om de verplichting daar te herzien.”

“Welk type u draagt, is minder belangrijk dan dat u er één draagt. Neem het masker vast aan de elastieken en lintjes en ontsmet de handen voor u het opzet. Bewaar het op een propere plaats. Je mag het in de lege jas of broekzak steken, maar beter is een aparte zak.”