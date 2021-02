Vincent Kompany eist dat spelers bij de les blijven na 0-5-zege bij Union: “Gaan liggen, dat moeten ze echt niet doen bij mij”

Geen vreugdedansje of “ik heb het je toch gezegd”. Vincent Kompany hoedde zich vrijdagochtend voor euforie nu de resultaten van Anderlecht crescendo gaan en zette zijn spelers zelfs op hun plaats omdat sommigen zich volgens hem te snel hadden laten vallen tegen Union. “Op training vliegen we er twee keer zo hard in, wordt er nooit gefloten en gaan ze ook niet liggen.” Tegen Cercle Brugge zijn Kemar Lawrence en Matt Miazga weer beschikbaar, al lijkt de T1 van paars-wit van plan om opnieuw enkele wijzigingen door te voeren.

Een 1-2 op het veld van Genk en 0-5 in de beker op Union. Tel er de bekerzege in Luik nog bij en dat zijn drie zeges op rij. Het Anderlecht van Vincent Kompany lijkt een déclic gemaakt te hebben. Maar volgens Kompany was die kentering er al eerder gekomen. “Sinds de thuismatch tegen Genk (van 11 december, nvdr) zijn we redelijk constant bezig op gebied van intensiteit”, vertelde de T1 van Anderlecht vrijdagochtend. “We hebben ook steeds kansen gecreëerd ondanks het feit dat de resultaten niet altijd goed waren. Nu zijn die wel goed, en daar ben ik natuurlijk blij om, zeker in deze fase van het seizoen. In principe zou dat een boost moeten geven, ja, maar ik wil nog altijd voorzichtig zijn en hoop de spelers zien waarom we rustig progressie maken. Als de basisprincipes verdwijnen, en er geen loopacties in de rug van de tegenstander meer komen zijn we niet meer dan een doodgewone ploeg die saai balbezit speelt. En dat haat ik.”

Foto: BELGA

Over één ding was Kompany wel allerminst tevreden na de 0-5-zege tegen Union. Hij vond dat zijn spelers zeker voor rust te snel waren gaan liggen na enkele kleine foutjes van de thuisploeg. “Dat moeten ze echt niet doen bij mij”, klonk het boos. “Als ik trainer geweest zou zijn van Union, zou ik ook zeggen: ‘het is een jonge ploeg, zet je voet’. Misschien doet Yves (Vanderhaeghe, trainer van komende tegenstander Cercle Brugge) dat ook wel, en ik zou het hem niet kwalijk kunnen nemen. Je hoorde tegen Union in dat lege stadion ook wel alles, dat hielp ook niet, elke ‘oei’ en ‘ai’. Misschien dat vallen door het bevroren veld wel wat meer pijn deed, maar toch… Op training vliegen we er twee keer zo hard in, wordt er nooit gefloten en gaan ze nooit liggen. Onze sterkte ligt net in onze transitiemomenten. Als wij nu gaan liggen en dan nog eens drie anderen met de handen in lucht gaan staan, is dat moment voorbij. Bovendien hebben we buiten Trebel niemand met de ervaring om te gaan liggen op het juiste moment. Dit past niet in de filosofie die ons volgens mij de meeste kans geeft op succes.”

Enkele nieuwe namen tegen Cercle Brugge

Kompany zag wel hoe Abdoulay Diaby (twee goals) en Francis Amuzu (twee assists) hun statistieken aandikten. “Diaby kan op aardig wat posities uit de voeten, al is het niet evident om meteen aan te pikken hier. Hij heeft aanpassingstijd nodig om mee te draaien in ons systeem en had ook niet veel meer gespeeld de voorbije maanden terwijl er geen vriendenmatchen waren waarin ik hem kon laten warmdraaien. Zijn grootste kwaliteit is dat hij diepte toevoegt aan ons spel. Tegen Union heeft hij laten zien wat hij kan en scoorde hij één heel mooie goal. Francis kan veel ploegen pijn doen met zijn snelheid, maar het klopt dat hij tot dusver nog niet vaak gescoord of assists gegeven had. Maar statistieken vind ik op zich niet zo belangrijk, want ik zie dat hij ook kansen creëert voor anderen. Hij heeft nog veel progressiemarge, maar dat vind ik ook van Mukairu en Bruun Larsen.”

Voor de verplaatsing tegen Cercle Brugge op zondag is iedereen fit bij Anderlecht, met uitzondering van Yari Verschaeren en Hendrik Van Crombrugge. Kemar Lawrence en Matt Miazga zitten normaal gezien dus gewoon weer in de selectie. “Tegen Genk waren we in het rood gegaan, daarom vond ik het belangrijk vers bloed in de ploeg te brengen. Geen drie of vier nieuwe namen, maar één of twee spelers wisselen, dat zouden we volgens mij wel kunnen opvangen. Ook tegen Cercle zal de focus weer liggen op het energieniveau naar omhoog krijgen, want tegen Union waren de omstandigheden op zijn minst moeilijk”, liet de coach van Anderlecht de deur open voor nieuwe rotaties.