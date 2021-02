Eerste vaccinatiecentrum van Vlaanderen getest: “Nog niet op volle kracht omdat we niet kunnen”

Beringen -

Op be-Mine, de voormalige mijnsite van Beringen, is vandaag de gang van zaken in het vaccinatiecentrum uitgetest. De elektriciteitshal van de mijn is daarvoor volledig omgebouwd. Een groot aantal begeleiders in opvallende gele vestjes zorgen voor een vlotte doorstroming van het publiek van op de parking tot aan het einde van het vaccinatieproces.