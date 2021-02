Vercauteren kijkt alweer vooruit met Antwerp: “Ik wil wel eens zien of Club dit niveau kan aanhouden”

De topmatchen volgen elkaar razendsnel op voor Antwerp. Afgelopen woensdag Club Brugge, zondag Standard en vervolgens een dubbele confrontatie met de Schotse Rangers. Goed wetende dat nadien nog eens Club, Anderlecht en Genk wachten. Dit weekend hoopt Frank Vercauteren met zijn team alvast een concurrent voor de top 4 nog meer op achterstand te zetten. “Al willen we vooral binnen acht matchen nog steeds tweede staan.”

De uitschakeling in de Croky Cup is ondertussen verteerd. “Ik leef niet met het verleden”, opende Vercauteren vrijdagmiddag zijn persbabbel. “Maar ik heb de match tegen Club wel nog eens geanalyseerd, en als je alles bij elkaar optelt, had de match ook anders kunnen uitdraaien.”

De Antwerp-coach is er dan ook van overtuigd dat zijn mannen hun voet naast die van de landskampioen kunnen zetten. “Op papier blijft Club de beste ploeg, de sterkte van de kern zegt veel, maar tegen ons zijn ze op een paar momenten toch ontsnapt, vond ik. Ik wil op langere termijn wel eens zien of Club dit niveau kan aanhouden.”

“Voorsprong van zeven punten op z’n minst consolideren”

Antwerp blijft wel op twee fronten actief en kan, na belangrijke zeges tegen AA Gent en Beerschot, opnieuw een concurrent voor Play Off 1 uit de race duwen. De kloof tussen The Great Old en Standard bedraagt momenteel zeven punten.

“En dat willen we zo houden. Dit zijn de belangrijke afspraken”, beseft Vercauteren. “Ofwel houden we afstand, ofwel komen zij terug. We spelen nog enkele zespuntenmatchen (waaronder tegen Club, Genk en Anderlecht, red.). Met onze tweede plaats in de rangschikking doen we het voorlopig zeer goed, maar daar willen we binnen acht matchen nog staan.”

“Mbokani loopt opnieuw”

Avenatti mag tegen zijn moederclub niet meedoen. Mbokani blijft out. “Ik heb hem sinds lang een eerste keer op het trainingsveld gezien. Hij loopt opnieuw, maar een datum op zijn terugkeer plak ik niet. Mbo heeft in zes weken tijd een handvol keer getraind. Eerst vakantie, vervolgens quarantaine en dan die blessure. Net wanneer je om de drie dagen een wedstrijd speelt.” (grijnst)

En dus zal Lamkel Zé alweer de aanval moeten dragen. “Hout vasthouden dat Didier die opeenvolging van matchen goed verteert. Doordat hij maanden niet speelde, mist hij nog wat matchritme. Maar naar honger en recuperatie toe speelt de opeenstapeling van inspanningen hem geen parten.”

Vercauteren liet nog weten dat achter de naam van Verstraete (teenblessure) en Batubinsika (enkel) een vraagteken staat. Ook aanvoerder Haroun (kuit) blijft zoals verwacht out.