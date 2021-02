Jordy Vande Sompele veroordeeld tot 18 jaar cel voor ‘kruisboogmoord’

Brugge / Tielt - Op de laatste dag van het assisenproces rond de ‘kruisboogmoord’, is Jordy Vande Sompele (26) veroordeeld tot achttien jaar cel.

Het hof en de jury hielden rekening met verzachtende omstandigheden, zoals de jonge leeftijd van de beschuldigde, zijn blanco strafregister en de familiale situatie voorafgaand aan de feiten en zijn spijtbetuiging.

“Anderzijds heeft hij op een wreedaardige en laffe wijze het leven van Bjorn De Vrieze ontnomen. Met een totaal gebrek aan normbesef. Door het plegen van de feiten heeft hij aan de nabestaanden onnoemelijk veel leed berokkend.” De voorzitter richtte zich ook nog naar Vande Sompele. “Ik spoor u aan met moed en gelatenheid uw straf te ondergaan.”

Evenwichtig

Kris Vincke, de advocaat van Jordy Vande Sompele, reageert tevreden op de strafmaat. “Dit is een evenwichtig arrest. Ik hoopte op 15 jaar, er werd 21 jaar gevorderd. De stok werd in twee gedaan. Ik ben blij dat er veel verzachtende omstandigheden aanvaard werden zoals de persoonlijkheid van mijn cliënt en het feit dat hij op de zitting zijn best deed om de waarheid te zeggen. Mijn cliënt reageert opgelucht. Hij weet nu waar hij staat.” Jordy Vande Sompele kan in 2024, over drie jaar, voor het eerst een aanvraag doen om vervroegd vrij te komen. Bij de nabestaanden van Bjorn De Vrieze werd zeer emotioneel gereageerd op de strafmaat.

Taart en pistolets

Vrijdagochtend hadden de advocaten van de verdediging en de openbaar aanklager nog gepleit over de strafmaat voor Vande Sompele. Openbaar aanklager Fien Maddens vroeg daarbij geen levenslange straf, maar wel 21 jaar cel. “Vergeet niet dat hij al die tijd rustig is gebleven en na de moord taart en pistolets ging eten. Daar mogen we niet aan voorbijgaan.” Maar Maddens zag evengoed verzachtende omstandigheden en wees op het blanco strafblad van Vande Sompele.

Zo zot als een tol

Kris Vincke, advocaat van Vande Sompele, vroeg nog meer mildheid van de jury. Hij wees hen erop dat er “nooit een politiecombi is moeten stoppen na al die miserie” en op het blanco strafblad van zijn cliënt. Maar daarna ging hij hard door op de ex van Vande Sompele, die hem nog lang aan het lijntje hield: “Nog wat hoop, nog wat afstoten. Hij werd zo zot als een tol. Vijftien jaar is een gepaste straf.” Het werd uiteindelijk achttien jaar celstraf.