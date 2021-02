Uitbaatster winkeltje in spirituele artikelen verdacht van moord op vermiste Ichelle (29)

Ichelle Van de Velde (29) is sinds 15 december 2020 vermist. Speurders vermoeden dat ze om het leven is gebracht. Foto: rr

Het onderzoek naar de verdwijning van de 29-jarige Ichelle van de Velde is uitgedraaid in een moordzaak. Haar 44-jarige buurvrouw is aangehouden. In het winkeltje van de verdachte, waar spirituele artikelen worden verkocht, zijn sporen gevonden die de politie doet vermoeden dat Ichelle niet meer in leven is.

In Het Spirituele Huisje Lotus in het Nederlandse Oostburg, een stadje in de buurt van Sluis, worden spirituele artikelen verkocht zoals boeddhabeelden. In het gebouw is ook een praktijk waar alternatieve geneeswijzen worden uitgeoefend, zoals ‘witte magie’. Het pand ligt vlak bij Pins & Needles, het naaiwinkeltje van Ichelle van de Velde. De jonge vrouw is sinds 15 december 2020 vermist.

“Vertrekken en haar kat achterlaten en ook zomaar wegblijven op de feestdagen, dat maakt ons bang. Dat is niet haar stijl”, vertelden vader Rob en broer Jeffrey rond de feestdagen aan Nieuwsblad.be. Hun vrees dat er iets ergs gebeurd was, lijkt nu werkelijkheid te worden.

Hoe de politie de 44-jarige verdachte op het spoor is gekomen, is nog niet duidelijk. Maar haar spirituele winkeltje is deze week grondig uitgekamd door forensische experts. “Tijdens het uitgebreide onderzoek in de winkel van de verdachte vrouw in Oostburg, zijn sporen van een misdrijf gevonden. Aanvankelijk was de verdenking tegen haar wederrechtelijke vrijheidsbeneming van Ichelle. De aanklacht is nu verzwaard naar moord. Vooralsnog is ze de enige verdachte in deze zaak. Ze wordt vanmiddag voor de rechter-commissaris geleid”, heeft de politie van Zeeuws-Vlaanderen zopas op een persconferentie gezegd.

“Ichelle is nog niet gevonden. Maar de kans is heel klein dat zij nog in leven is”, werd er nog aan toegevoegd.

Het winkeltje van de verdachte werd verzegeld. Foto: Politie Zeeuws-Vlaanderen

Dat nieuws komt hard binnen bij de familie van Ichelle, zegt woordvoerder Lars Wälder. “Het belangrijkste is nu te weten te komen waar ze is.” De 44-jarige verdachte zou nog geen verklaringen hebben afgelegd. Ook haar partner werd verhoord, maar niet aangehouden.

De vrouw wordt als erg vriendelijk omschreven, maar ook als een buitenbeentje. In haar winkel wordt onder meer ‘witte magie’ aangeboden, waarbij door middel van spreuken “de band met de Godin, de God en de Aarde” in een ceremonie versterkt wordt. Maar het is niet duidelijk of de verdachte zelf die sessies gaf en of Ichelle er klant was. Wel is zeker dat ze de uitbaatster en haar man kende.