Executie van Afro-Amerikaan op valreep uitgesteld na beslissing Hooggerechtshof

Een Afro-Amerikaan die 30 jaar geleden voor de moord op een blanke vrouw ter dood werd veroordeeld, heeft donderdag in Alabama op de valreep uitstel van executie gekregen. Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten oordeelde dat de afwezigheid van een aalmoezenier in de executieruimte onwettig was.

Willie Smith (52) moest donderdagavond een dodelijke injectie krijgen in de Holman-gevangenis in Atmore. Hij zou de eerste terdoodveroordeelde worden die sinds de uitbraak van COVID-19 terechtgesteld wordt in Alabama.

100 dollar

In 1991 had Smith een 22-jarige vrouw aan een bankautomaat ontvoerd. Hij bedreigde haar met een wapen, dwong haar de code van haar bankkaart prijs te geven en haalde een honderdtal dollar af, terwijl hij door een bewakingscamera gefilmd werd. Dan reed hij met de jonge vrouw, die zus van een politieagent was, naar een begraafplaats, waar hij haar met een kogel in het hoofd doodschoot. Hij legde het lichaam in haar auto en stak die in brand.

Dominee

Een jaar later werd hij door een jury tot de doodstraf veroordeeld. Zijn advocaten vochten het vonnis de daaropvolgende decennia aan door onder meer op zijn beperkte intellectuele vermogens te wijzen. Bij het naderen van de executiedatum wierpen ze ook de afwezigheid van een aalmoezenier in de executieruimte op en veranderingen in het protocol vanwege COVID-19. Smith had om de aanwezigheid van een dominee aan zijn zijde gevraagd “om de overgang van de wereld van de levenden naar die van de doden” te verlichten.

Het Hooggerechtshof oordeelde dat Alabama “Smith niet mag executeren in afwezigheid van zijn dominee”.