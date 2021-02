It giet oan: Heerenveen haalt transfervrije Schöne binnen

Eredivisie-club Heerenveen heeft zich vrijdag nog versterkt met de transfervrije Lasse Schöne. De Deense middenvelder zat zonder club nadat zijn contract bij Serie A-club Genoa begin dit jaar werd ontbonden. Hij ondertekende in Friesland een contract tot het einde van het seizoen.

Schöne (34) trainde de afgelopen weken mee bij Ajax om zijn conditie op peil te houden. Hij werd vorige maand ook even in verband gebracht met een transfer naar Club Brugge.

Met het oog op het EK van komende zomer wilde de 50-voudig Deens international opnieuw aan spelen toekomen. Dat was bij Genoa niet het geval.

“Met zijn kwaliteiten en ervaring geeft Lasse een impuls aan de selectie”, legde Gerry Hamstra, de technisch manager van Heerenveen, uit. “Dat een speler met zijn staat van dienst kiest voor Heerenveen, is ontzettend mooi. Het is de buitenkans waar we op hoopten.”

Schöne maakte tussen 2002 en 2006 deel uit van de jeugdopleiding van de Friese club, maar hij wist niet het eerste elftal van Heerenveen te halen. De middenvelder brak wel door bij De Graafschap en belandde via NEC in 2012 bij Ajax, waar hij zeven jaar later vertrok als buitenlander met de meeste wedstrijden voor de Amsterdamse club.

Bij Heerenveen staat ook onze landgenoot Sieben Dewaele, op huurbasis van bij Anderlecht, onder contract. De club staat voorlopig achtste in Nederland.