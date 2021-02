KV Mechelen op vier dagen tijd opnieuw tegen Beerschot: “Ik heb een 1B-gevoel, en dat is niet prettig”

Twee keer dezelfde tegenstander, op dezelfde locatie, in nauwelijks vier dagen tijd. Het blijft wennen voor Wouter Vrancken en co. De bekerzege van donderdag op het veld van Beerschot (0-1) wil KV Mechelen graag nog eens overdoen. Dan duiken de Kakkers misschien voor het eerst sinds speeldag drie de top acht in. “Deelname aan Play-off 2 is óók belangrijk richting volgend seizoen”, aldus de Malinwa-coach.

Genk-KV Mechelen is een van de vier kwartfinales die woensdagavond uit de trommel kwam. “Wie de tegenstander werd, maakte mij eigenlijk weinig uit”, reageerde Vrancken vrijdagmiddag op de loting. “Het enige waar ik op hoopte, was dat we thuis speelden. Maar ook ín Genk maken we kans.”

Oppassen voor de counter

De kwartfinale is voor later. Eerst volgt Beerschot, alwéér. “Ik heb een 1B-gevoel, en dat is niet zo prettig”, verwees Vrancken naar de acht tweedeklassers die om de haverklap tegen elkaar spelen. “Langs de andere kant moeten we nu geen andere tegenstander doorlichten. Dat bespaart ons een pak werk.”

De heenmatch leerde de Mechelse T1 dat de Mannekes op de counter enkele keren snedig uitbraken. “Zelfs hun stilstaande fases kwamen er na een counter. Daarop moeten we toch beter doen. Beerschot zal bovendien met andere intenties aan de aftrap verschijnen dan ze donderdag deden. Daar moeten we klaar voor zijn.”

Top acht?

Na een stevige inhaaljacht kan KV zondag, als het wat meezit, voor het eerst sinds speeldag drie een plaats in de top acht bekleden, die recht geeft op deelname aan Play-off 2. “Nu dat doel dichterbij komt, zal onze motivatie alleen maar toenemen. Play-off 2 kan ook belangrijk zijn richting volgend seizoen”, merkt Vrancken op. “Een nacompetitie zou ons tussenseizoen een pak minder lang maken. Anders zit je toch met een probleem naar de voorbereiding op volgende zomer, aangezien ook de startdatum van de volgende competitie een vraagteken blijft.”

De partij tegen Beerschot sluit een drukke aanvangsfase van 2021 af, waarin Mechelen 16 op 21 pakte en twee bekeroverwinningen boekte. “Het resultaat van zondag zal aan die sterke reeks niets veranderen”, aldus Vrancken. “Het is bewonderenswaardig welk niveau we haalden, maar hier stopt het niet. Mijn jongens moeten blijven pushen.”

Twijfels over Van Damme

Of Van Damme (adductoren) opgelapt geraakt tegen zondag, moet nog blijken. Walsh (hamstrings), Bateau (adductoren) en Thoelen (quadriceps) raken in principe speelklaar. Shved (hamstrings) en Engvall (knie) blijven out.